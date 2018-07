НБА Дончич е във Вегас, но засега няма да играе в Лятната лига 06 юли 2018 | 10:33 0 0 0 0 0

We've got the Wunderkind... now we welcome Wonderboy! Публикация, споделена от Dallas Mavericks (@dallasmavs) на Юли 4, 2018 в 12:51 PDT

"Той трябва да се освободи от Реал Мадрид, да получи разрешение от ФИБА, да премине задължителните медицински тестове и да подпише договор. Движим се добре с всички задачи, но все още не сме ги завършили", заяви Карлайл. Далас играе срещу Финикс в първия си мач от лятната лига на НБА, в която отборите пробват различни ростъри, съставени предимно от младоци и ветерани с краткосрочни договори.



Дончич ще бъде в залата, но няма да бъде облечен в състезателен екип. Словенската сензация прави единствено леки индивидуални занимания, в които на бляга на стрелбата.



