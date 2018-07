Нова травма вади Шей Уебър от игра поне до декември

Гардът на Монреал Канейдиънс Шей Уебър няма да играе дълго време, след като се наложи да направи артроскопия на коляното заради скъсан менискус на десния крак.

