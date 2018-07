Лека атлетика Тейлър надскочи Пичардо със сантиметър, Лисенко, Стефаниди и Уолш изпъкнаха в Лозана 06 юли 2018 | 00:42 - Обновена 0 0 0 0 1



We're down to three in the men's high jump, with Lysenko, @Brandonstarc93 & Jeron Robinson all clear at 2.29m #DiamondLeague #RoadToTheFinals #LausanneDL pic.twitter.com/u72BiEVqjb — IAAF Diamond League (@Diamond_League) July 5, 2018 В отсъствието на Мутаз Есса Баршим, който преди броени дни се контузи в опит за световен рекорд на 2.46 м, скокът на височина беше спечелен от световния шампион в зала от тази зима Данил Лисенко, който се наложи с личен рекорд за сезона от 2.37 м. Австралиецът Брандън Старк зае втората позиция с 2.29 м, а Джерон Робинсън (САЩ) се нареди трети със същия резултат, но с повече грешни опити.



That women's pole vault @KatStefanidi wins the #LausanneDL on countback from @JennSuhr & @AnzhelikaPV after clearing a SB of 4.82m#DiamondLeague #RoadToTheFinals pic.twitter.com/38DT9gYNm8 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) July 5, 2018 Олимпийската, световна и европейска шампионка в овчарския скок Катерина Стефаниди (Гърция) най-накрая се завърна към победния ход и спечели в Лозана с лично постижение за сезона от 4.82 м. Гъркинята скочи този резултат във втория си опит. Олимпийската шампионка от Лондон 2012 и световна в зала от Портланд 2016 Дженифър Сур (САЩ) също скочи 4.82 м от втори опит, но заради грешка на по-ниската височина се нареди втора. Европейската шампионка от Цюрих 2014 и носителка на два световни сребърни медала Анджелика Сидорова остана трета с 4.82 м, но преодоляни от трети опит.



Младата шведка Анджелика Бенгтсон завърши шеста с нов личен и национален рекорд от 4.72 м.



All over in the shot put and it's a win for Kiwi King @TomWalshSP with a best of 21.92m. He also takes the lead in the #DiamondLeague standings - not a bad nights work...#RoadToTheFinals #LausanneDL pic.twitter.com/6YTA2bv9Vn — IAAF Diamond League (@Diamond_League) July 5, 2018 Световният първенец в зала и на открито в тласкането на гюле Том Уолш (Нова Зеландия) отново записа внушителен резултат за първата позиция - 21.92 м. Тройката допълниха бразилецът Дариан Романи с 21.38 м и полякът Михал Харатик с 21.21 м.

Двукратният олимпийски и трикратен световен шампион в тройния скок Крисчън Тейлър, който този сезон набляга на бягането на 400 метра, отново показа най-доброто от себе си в пясъчника. Американецът спечели Диамантената лига в Лозана (Швейцария) с постижение от 17.62 метра (+0.7 м/сек). Той изпревари само с един сантиметър кубинеца с португалски паспорт Педро Пабло Пичардо - 17.61 м (+1.8 м/сек). Американецът Крис Бенард се нареди трети с 16.92 м (+1.8 м/сек).В отсъствието на Мутаз Есса Баршим, който преди броени дни се контузи в опит за световен рекорд на 2.46 м, скокът на височина беше спечелен от световния шампион в зала от тази зима Данил Лисенко, който се наложи с личен рекорд за сезона от 2.37 м. Австралиецът Брандън Старк зае втората позиция с 2.29 м, а Джерон Робинсън (САЩ) се нареди трети със същия резултат, но с повече грешни опити.Олимпийската, световна и европейска шампионка в овчарския скок Катерина Стефаниди (Гърция) най-накрая се завърна към победния ход и спечели в Лозана с лично постижение за сезона от 4.82 м. Гъркинята скочи този резултат във втория си опит. Олимпийската шампионка от Лондон 2012 и световна в зала от Портланд 2016 Дженифър Сур (САЩ) също скочи 4.82 м от втори опит, но заради грешка на по-ниската височина се нареди втора. Европейската шампионка от Цюрих 2014 и носителка на два световни сребърни медала Анджелика Сидорова остана трета с 4.82 м, но преодоляни от трети опит.Младата шведка Анджелика Бенгтсон завърши шеста с нов личен и национален рекорд от 4.72 м.Световният първенец в зала и на открито в тласкането на гюле Том Уолш (Нова Зеландия) отново записа внушителен резултат за първата позиция - 21.92 м. Тройката допълниха бразилецът Дариан Романи с 21.38 м и полякът Михал Харатик с 21.21 м.

