Ноа Лайлс отново лети на 200 метра - 19.69 сек

He won in Doha, he won in Eugene and now he's won the #LausanneDL, equalling his own world lead with a 19.69 effort.@LylesNoah take a bow!#DiamondLeague #RoadToTheFinals #LausanneDL pic.twitter.com/xLsW3vYcjK — IAAF Diamond League (@Diamond_League) July 5, 2018



Спринт на високо ниво имаше и на 100 метра при дамите, въпреки че метеорологични условия не бяха благоприятни за силни постижения. Победата заслужи световната шампионка на 100 и 200 м от Лондон 2017 Мари-Жозе Та Лу (Кот д'Ивоар) с 10.90 сек (+1.3 м/сек). Двойната олимпийска шампионка от Рио де Жанейро 2016 Илейн Томпсън (Ямайка) се нареди втора с 10.99 сек, а американката Джена Прандини допълни тройката с 11.00 сек.

What a run by the pocket rocket Marie-Josee Ta Lou @majo10s70 to win the 100m in a swift 10.90.



Fifth in the race, @Mujinga_ Kambundji ran 11.03, a national record, much to the delight of the home crowd #DiamondLeague #RoadToTheFinals #LausanneDL pic.twitter.com/RD6tsxFcAQ — IAAF Diamond League (@Diamond_League) July 5, 2018 20-годишният американец Ноа Лайлс изравни личния си рекорд и най-добрия резултат в света за сезона на 200 метра, след като триумфира в студено време на Диамантената лига в Лозана с 19.69 сек (+0.4 м/сек). Лайлс имаше същия резултат от Юджийн на 26 май. Сънародникът му Майкъл Норман също слезе под 20 секунди и с 19.88 сек се нареди втори. Еквадорецът Алекс Киньонес завърши трети с 20.08 сек.

