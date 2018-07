Тенис Шампионката от “Уимбълдън” Мугуруса е аут във втори кръг 05 юли 2018 | 23:33 - Обновена 0 0 0 0 0 Актуалната носителка на трофея от “Уимбълдън” Гарбине Мугуруса приключи участието си едва във втория кръг, след като беше победена от белгийката Алисън Ван Уйтванк след 7:5, 2:6, 1:6 в среща от втория кръг. A post shared by Garbiñe Muguruza (@garbimuguruza) on Jun 8, 2018 at 12:13pm PDT Така испанката стана поредната високо поставена в схемата тенисистка, която приключва рано участието си. Преди третата в схемата Мугуруса багажа си стегнаха №2, 4 и 5 - Каролине Вожняцки, Слоун Стивънс и Елина Свитолина. От топ 5 в света в Лондон остана единствено румънката Симона Халеп, която е водачка в ранглистата и пътят й към трофея изглежда разчистен. I really can’t believe it! What a match! 5-7 6-2 6-1 against G.Muguruza!On to the next round!#wimbledon #filatennis #thermaecom #ford #abautomotivevilvoordebrussels pic.twitter.com/Lda460wkqH — Alison Van Uytvanck (@AlisonVanU) July 5, 2018 В следващия кръг Ван Уйтванк ще играе с естонката Анет Контавейт, която е 27-а в света. Другият късен мач от деня при мъжете между Александър Зверев и Тейлър Фриц беше прекратен при резултат 4:6, 7:5, 7:6 (0) в полза на американеца.



Всички резултати при дамите:

1-Симона Халеп (Румъния) - Сайсай Чжън (Китай) - 7:5, 6:0

11-Анжелик Кербер (Германия) - Клеър Лю (САЩ) - 3:6, 6:2, 6:4

12-Елена Остапенко (Латвия) - Кирстен Флипкенс (Белгия) - 6:1, 6:3

14-Даря Касаткина (Русия) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:2, 6:3

15-Елизе Мертенс (Белгия) - Сакия Викъри (САЩ) - 6:1, 6:3

17-Ашли Барти (Австралия) - Южени Бушар (Канада) - 6:4, 7:5

18-Наоми Осака (Япония) - Кейти Бълтър (Великобритания) - 6:3, 6:4

23-Барбора Стрицова (Чехия) - Леся Цуренко (Украйна) - 6:1, 6:4

26-Даря Гаврилова (Австралия) - Саманта Стоусър (Австралия) - 6:4, 6:1

27-Карла Суарес Наваро (Испания) - Сара Сорибес Тормо (Испания) - 6:4, 6:1

8-Анет Контавейт (Естония) - Дженифър Брейди (САЩ) - 6:2, 7:6(4)

Доминика Цибулкова (Словакия) - 22-Йохана Конта (Великобритания) - 6:3, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария) - Алисън Риск (САЩ) - 1:6, 7:6 (10), 6:2



