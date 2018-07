Лека атлетика “Сгазиха” Семеня на 1500 м в Швейцария 05 юли 2018 | 23:04 - Обновена 0 0 0 0 0 NEW @athletissima RECORD!@shelbo800 Houlihan storms down the home straight to win a super fast women's 1500m in 3.57.34. What a year the double American champ is having! #DiamondLeague #RoadToTheFinals #LausanneDL pic.twitter.com/KTc1vcGJD5 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) July 5, 2018



На 800 м при дамите в отсъствието на Семеня се наложи вечната й подгласничка Франсин Нионсаба (Бурунди) с 1:57.80 мин, следвана от американката Адже Уилсън с 1:58.20 мин и от етиопката Хабитам Алему с 1:58.38 мин.





Strength, guts and dogged determination sees @FrancineNiyons4 prevail in the women's 800m.



After an aggressive run it looked like @AjeeW would overhaul her in the final 50m but she didn't give up, holding off the America to stop the clock in 1.57.80 #LausanneDL pic.twitter.com/Sojo7LW1SL — IAAF Diamond League (@Diamond_League) July 5, 2018 След като преди седмица изуми света с четвъртото най-добро време в историята на 800 метра от 1:54.25 минути, днес Кастер Семеня претърпя загуба на 1500 метра на Диамантената лига в Лозана. Южноафриканката не само загуби, а дори не успя да се нареди сред първите три и остана шеста с 4:00.44 мин. Семеня е шампионка от Игрите на Британската общност на 800 и 1500 м от тази година. Изнендващо победата на 1500 м извоюва американката Шелби Хълихан с рекорд на турнира и лично постижение от 3:57.34 мин. Британката Лаура Мюир, медалистка от Световното първенство в зала в Бирмингам тази зима, се нареди втора с лично постижение за сезона от 3:58.18 мин. Носителката на световно и европейско злато на 1500 м в зала Сифан Хасан (Холандия) зае третата позиция с 3:58.39 мин.На 800 м при дамите в отсъствието на Семеня се наложи вечната й подгласничка Франсин Нионсаба (Бурунди) с 1:57.80 мин, следвана от американката Адже Уилсън с 1:58.20 мин и от етиопката Хабитам Алему с 1:58.38 мин.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 778 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1