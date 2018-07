Лека атлетика Шубенков потвърди суперформа и в Лозана 05 юли 2018 | 21:49 - Обновена 0 0 0 0 1



12.95!!!@s_shubenkov_EN backs up his 12.92 from Monday night with another stunning run here at #LausanneDL pic.twitter.com/1BpwBQmEIv — IAAF Diamond League (@Diamond_League) July 5, 2018 В бягането на 400 метра с препятствия при жените в изключителна оспорвана битка за първото място се наложи американката Шамир Литъл с 53.41 сек, а втора остана ямайката Джанийв Ръсел с личен рекорд от 53.46 сек. Тройката допълни друга представителка на САЩ - Джорджан Молин с 53.90 сек.





You know we said @shambambino Little had her eyes on the



She also had her eyes on a fast time. She wins the women's 400mH in 53.41 - the second fastest time in the world this year #DiamondLeague #RoadToTheFinals #LausanneDL pic.twitter.com/rsgFXO52DP — IAAF Diamond League (@Diamond_League) July 5, 2018 Световният шампион на 110 метра с препятствия от Пекин 2015 Сергей Шубенков потвърди отличната си форма от началото на лятото и на Диамантената лига в Лозана. Руснакът, който оглавява планетарната ранглиста за сезона с 12.92 сек и с този резултат влезе в Топ 8 на вечната световна ранглиста, спечели в Швейцария с резултат от 12.95 сек (+0.6 м/сек). Олимпийският и световен шампион Омар Маклауд (Ямайка), който вървеше първи, се спъна в едно от препятствията и финишира една пети с 13.41 сек. Американецът Девон Алън завърши втори с 13.29 сек, а французинът Паскал Мартино-Лагард допълни тройката с 13.30 сек. Бронзовият световен медалист от Лондон 2017 Балаш Баджи (Унгария) се нареди четвърти с 13.36 сек.В бягането на 400 метра с препятствия при жените в изключителна оспорвана битка за първото място се наложи американката Шамир Литъл с 53.41 сек, а втора остана ямайката Джанийв Ръсел с личен рекорд от 53.46 сек. Тройката допълни друга представителка на САЩ - Джорджан Молин с 53.90 сек.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

