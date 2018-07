САЩ остави Полша извън полуфиналите в Лигата (видео)

You know the match's going to be good when USA @usavolleyball Poland @PolskaSiatkowka kick it off with a rally like this one...



Националният волейболен отбор на САЩ стартира отлично на финалния турнир в Лигата на нациите в Лил (Франция). Воденият от треньора Джон Спероу тим се наложи категорично над световния шампион Полша св първия си мач от Група В на финалите, игран тази вечер на стадион "Стад Пиер Мороа".Така американците оставиха извън полуфиналите "Дружина полска", която вчера отстъпи и на европейския шампион Русия с 1:3 гейма в първата си среща. По този начин САЩ и "Сборная" са сигурни полуфиналисти, като утре (6 юли) ще излязат един срещу друг в 19,00 часа българско време в директен спор за първото място в групата.По-късно тази вечер е втория двубой за деня между олимпийският шампион Бразилия и Сърбия от Група А.Най-полезен за американския тим бе Матю Андерсън (2 аса и 57% ефективност в атака) за победата. Тейлър Сандър, който се контузи в края на третия гейм, добави още 14 точки (3 аса и 55% ефективност в атака) за успеха. За поляците единствен Дамян Шулц игра на ниво и завърши с 13 точки.Мика Кристенсън 4, Бенджъмин Патч 12, Матю Андерсън 15, Тейлър Сандър 14, Дейвид Смит 8, Максуъл Холт 5 - Ерик Шоджи-либеро (Дейниъл МакДонъл 1, Аарън Ръсел)Фабиан Джизга, Дамян Шулц 13, Артур Шалпук 6, Бартош Кволек 4, Якуб Кохановски 4, Бартломией Лемански 2 - Павел Заторски-либеро (Мачией Музай, Гжегож Ломач, Александър Сливка, Бартош Беднож 6)