Надал с трисетова победа, Джокович задмина Макенроу

Надал трябваше да се справя с три възможности за пробив срещу 77-ия в света Кукушкин още в първия си сервис гейм. Испанецът се справи и след ранен пробив поведе с 3:0. Съперникът му обаче отговори и успя да изравни за 3:3 преди да пропусне великолепна възможност да пробие още веднъж. След колебливото начало Рафа вдигна нивото и Кукушкин не успяваше да бъде равностоен. Тенисистът от Казахстан поведе с 3:1 в третия сет, но допусна обрат и Надал успя да приключи мача в три сета.



"Той игра много добре. Щастлив съм, че спечелих. Този мач беше добър тест за мен. Победа в три сета е добър резултат за мен. Мачът беше равностоен, трябваше да компенсирам изоставане от един пробив в третия сет. Хубаво е, че съхраних енергия и не се задържах дълго на корта", каза Надал след мача.



Novak #Djokovic makes easy work of Zeballos 6-1 6-2 6-3 to rush into the 3rd round! #Wimbledon pic.twitter.com/zIuRIRObGt — We Are Tennis (@WeAreTennis) July 5, 2018

Новак Джокович също преодоля втория кръг на “Ол Ингланд Клъб“. Сърбинът бе убедителен срещу Орасио Себайос от Аржентина, като спечели с 6:1, 6:2, 6:3. Той записа победа номер 60 на “Уимбълдън” и остави зад себе си по този показател Джон Макенроу, който е с 59. Само петима тенисисти имат повече победи на тревата в Лондон - Роджър Федерер (93), Джими Конърс (84), Борис Бекер (71) и Пийт Сампрас (63).



