Томас ще възражда кариерата си в Орландо

Isaiah Thomas and the Orlando Magic are negotiating a possible deal, according to league sources. Nothing has been agreed to yet, but it seems both sides want to get this done. — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) July 4, 2018

175-сантиметровият баскетболист имаше средно по 15.2 точки, 4.8 асистенции и 2.1 борби при 29.3% успеваемост от тройката във въпросните 32 мача. За справка в предходния сезон (2016/2017) той избухна с 28.9 точки, 5.9 борби, 2.7 асистенции и 37.9% успеваемост от дистанция с екипа на Бостън.

Isaiah Thomas followed the Orlando Magic on Twitter today. It seems Thomas wants to go somewhere he can play a lot, so Orlando makes a lot of sense. He'd get a lot of touches and the only other point guard on the roster is DJ Augustin. (h/t @DavidBaumannORL) pic.twitter.com/8woksGgAee — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) July 3, 2018

Желанието на Томас е да подпише с отбор, в който ще получава достатъчно минути, за да върне самочувствието си и добрата си форма, демонстрирани в предходните му години като професионалист. Орландо се нуждае от опитен гард, а заплатата, която могат да предложат на Айзея е от порядъка на $8.6 милиона за една година. Айзея Томас е на финалната права в преговорите си с Орландо и е въпрос на време да подпише договор с Меджик. 29-годишният гард за последно игра за Лос Анджелис Лейкърс, където се озова след трансфер от Кливланд Кавалиърс, но изигра едва 32 мача през сезон 2017/2018, защото дълго време се възстановяваше от операция на бедрото.

