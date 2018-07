Чистката в Макларън тепърва започва по думите на Зак Браун

Изпълнителният директор на Макларън Ерик Булие предупреди, че процесът на реструктуриране в отбора тепърва започва след напускането на Ерик Булие. Техническият директор напусна тима, който продължава да се бори с проблеми, въпреки че премина от двигатели Хонда към Рено.

Без Булие, Макларън ще се управлява от трима души: спортният директор Жил де Феран, повишеният в пърформанс директор Андреа Стела и Саймън Робъртс, който ще отговаря за производството, инженерството и логистиката. Браун обеща, че това е само началото на промените, които следват.

"Това е стартът на процес, който е далеч от приключване" заяви Браун за Скай Спортс.

"Смятам, че трябва да сме по-бързи, по-гъвкави и да комуникираме по-добре като организация. Имаме талант, който не се проявява по правилния начин. Причината колата да не се представя добре на пистата е, че ние не се представяме добре като тим".

"Реагираме твърде бавно и трябва да опростим нещата в организацията".

"Моята работа е да се уверя колкото може по-скоро, че всичките 7-8 хиляди души гребат в една посока и комуникират добре, защото това са хората, които строят колата".

"През 2018 нямаме най-доброто шаси. Смятам, че миналата година беше по-добро. Изглежда сме сбъркали с някои решения, както и с някои предположения. Важното е да не повтаряме едни и същи грешки".

