Следващите два мача на Джошуа ще са на “Уембли”

Световният шампион в тежка категория на три от четирите федерации Антъни Джошуа ще проведе следващите си две битки на стадион “Уембли”, информира Sky Sports. Това ще бъдат спектаклите срещу Александър Поветкин (защита на титлата на WBA) и Дионтей Уайлдър (обединяващ за всички четири пояса).

BREAKING: @anthonyfjoshua's next two fights to be staged at Wembley Stadium on September 22 and April 13. #SSN pic.twitter.com/HyvKn5uyYM