Уайт: Заради Уайлдър загубих стотици хиляди долара 05 юли 2018 | 09:24

No excuses now @Bronzebomber I will take Ortizs place lets get it made @EddieHearn @premierboxing #ALWAYSREADY — Dillian Whyte (@DillianWhyte) September 29, 2017 "Направих всичко необходимо, за да получа възможност да се бия за шампионската титла на Уайлдър. Бях първи в рейтинга. Всичко това беше безполезно. Дионтей ме избягваше - каза Уайт. - Сега Уайлдър мислеше, че всичко около мача с Джошуа е уредено, но Антъни пое по друг път. Американецът е разстроен. Може да му повлияе за следващия мач. Надявам се това да го научи, че трябва да се бие с официалния претендент. Съдбата поднася изненади." WHO'S CRYING NOW? @DillianWhyte sends a message back after @BronzeBomber was denied @AnthonyFJoshua fight.



STORY HERE: https://t.co/w7hz46JMZn pic.twitter.com/voCBNMNS10 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) July 4, 2018 Самият Уайт направи подобен ход. Той трябваше да се бие с Кубрат Пулев, но не подписа договора за мача, заради което загуби своите позиции в ранглистата на Международната боксова федерация. Британската звезда в тежка категория Дилиън Уайт разкри как е загубил няколко стотин хиляди долара заради Дионтей Уайлдър. Двамата трябваше да се бият в края на миналата или началото на тази година. Първоначално американецът даваше индикации, че е съгласен да се бие и дори получи оферта от $5 млн. В крайна сметка той се отказа.

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт"

