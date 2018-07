Франция излъга Бразилия след петгеймова драма (видео + снимки)

Brazil @volei jumps out fast, holds on to take the 1st set from France @FFvolley 25-22! Can they continue their run into the 2nd? #VNL



But the hosts kept it close late, helped by this bit of net brilliance by @EarvinNgapeth! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/WkHOHNa9R5 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 4, 2018

Oops! That big spike by #8 Wallace went right off of the French block and off the face of the ref! He's a tough one! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/Kbr6vOCQYP — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 4, 2018

Mega block...for the set!! #9 @EarvinNgapeth & #14 Nicolas Le Goff make sure that Wallace spike doesn't get past them...and wins the set for France to even the match at 1-1!#VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/Z1FY7i9QjZ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 4, 2018

The fans in Lille with the great chants to urge on France @FFvolley before the #VNL tiebreak began! #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/8pSrdLjoBx — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 4, 2018

Домакините на финалите на Лигата на нациите от Франция започнаха по страхотен начин участието си на турнира. Момчетата на селекционера Лоран Тили излъгаха и надделяха след петгеймова драма над олимпийския шампион Бразилия с 3:2 (22:25, 25:20, 21:25, 25:22, 15:13) в първия си мач от Група А на финалния турнир, игран късно тази вечер пред пълните трибуни с над 8000 зрители на стадион "Стад Пиер Мороа" в Лил.Така "петлите", които са последните победители в Световната лига (б.р. предшественика на Лигата на нациите), направиха сериозна крачка към класиране на полуфиналите. Днес (5 юли) Франция ще почива, докато "Селесао" ще играе срещу третия отбор в групата - Сърбия, от 21,45 часа българско време.Олимпийските шампиони от Бразилия започнаха мощно в първия гейм и бързо поведоха с 8:3 благодарение на отличната игра на Бруно Резенде и атаките на Уолъс Де Соуса и Лукаш Лох. Разликата стана 10:3, след което Франция се опита да изравни. Все пак, в крайна сметка южноамериканците взеха гейма след 25:22. "Петлите" бяха коренно различен отбор във втората част, когато след силни атаки на Стефан Бойер подкрепян от центровете Кевин Льо Ру и Никола Льо Гоф дръпнаха с 11:8. Бойер и Льо Гоф продължиха да тормозят бразилската защита и посрещане до края и домакините успяха да изравнят резултата в геймовете след 25:20.Благодарение на "маестрото" Бруно Резенде атаките на Бразилия бяха блестящи в третия гейм, което позволи на "Селесао" да поведе с 16:12. Бразилците продължиха да контролират играта и спечелиха гейма с 25:21 след мощни атаки на Лукаш Сааткамп и Уолъс Де Соуса. Звездата на Франция Ървин Нгапет показа световна класа в началото на четвъртата част, но все пак Бразилия успя да създаде нерви на французите като изравни при 16:16 след страхотен блок на влезлия като резерва втори разпределител Уилям Аржона. Домакините, обаче, успяха да стигнат до тайбрек след 25:22. След равностойното начало на петия решителен гейм, "петлите" дръпнаха с 8:6 след атака на Нгапет и контра на Тибо Росар. Въпреки усилията на бразилците, те допускаха множество грешки на сервис, което позволи на Франция да запази преднината си и да се поздрави с победата след 15:13 и 3:2 след атака през центъра на Никола Льо Гоф.Най-полезен за френския тим бе Стефан Бойер с 25 точки (3 блока и 58% ефективност в атака), а звездата Ървин Нгапет заби още 23 точки (3 блока и 54% ефективност в атака) за победата. За бразилците единствено Уолъс Де Соуса се представи на ниво и завърши с 21 точки (1 блок и 59% ефективност в атака), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успех.Бенжамен Тонюти, Стефан Бойер 25, Ървин Нгапет 23, Кевин Тили, Кевин Льо Ру 8, Никола Льо Гоф 8 - Женя Гребенников-либеро (Тибо Росар 8, Жан Патри, Антоан Бризар, Жулиен Линеел 1)Бруно Резенде 3, Уолъс Де Соуса 21, Маурисио Боржеш 6, Лукаш Лох 10, Лукаш Сааткамп 8, Исак Сантош 2 - Талес Хос-либеро (Маурисио Соуса 11, Евандро Гера 3, Уилям Аржона 1, Дъглас Соуса 5, Едер Карбонера)