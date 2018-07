Русия удари Полша на старта на финалите в Лил (видео)

Russia 's #17 Maxim Mikhaylov is fast as lightning as he puts this one away! 112,8 km/h!



Russia @VolleyRus extend their lead vs Poland @PolskaSiatkowka 2-0 (25-18, 25-23)#VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/B1La1HeQSg — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 4, 2018



It's getting hot in Lille as Poland @PolskaSiatkowka win the 3rd set back Russia @VolleyRus!

Awesome one-on-one block from Poland's #9 Lemanski



It's now 2-1 (25-18, 25-23, 22-25) and we're heading in the 4th set.#VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/p8pe9nKWLZ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 4, 2018

Най-полезни за руския тим бяха Дмитрий Волков (3 блока, 3 аса и 55% ефективност в атака) и Максим Михайлов (62% ефективност в атака) със 17 и 16 точки за победата. За световните шампион от Полша единствено Бартош Курек игра на ниво и реализира страхотните 23 точки (1 блок и 69% ефективност в атака), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успех.

#WorldCup fever's spreading on to the #Volleyball fields!



Russia's @VolleyRus middle blocker #13 Dmitriy Muserskiy tries out #WorldCup moves in the #VNL Finals vs Poland @PolskaSiatkowka



Check him out @FIFAWorldCup



+ = #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/aJGZlOEiJ5 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 4, 2018

РУСИЯ - ПОЛША 3:1 (25:18, 25:23, 22:25, 25:17)

РУСИЯ: Дмитрий Ковальов 5, Максим Михайлов 16, Дмитрий Волков 17, Егор Клюка 13, Дмитрий Мусерский 14, Артьом Волвич 8 - Александър Соколов-либеро (Виктор Полетаев 1, Игор Кобзар, Алексей Кабешов-либеро)

Старши треньор: СЕРГЕЙ ШЛЯПНИКОВ

ПОЛША: Гжегож Ломач 1, Бартош Курек 23, Александър Сливка 5, Бартош Кволек 1, Якуб Кохановски 8, Матеуш Биениек 1 - Павел Заторски-либеро (Артур Шалпук 12, Мачией Музай 5, Бартломией Лемански 2, Фабиан Джизга, Дамян Шулц, Бартош Беднож 1)

Старши треньор: ВИТАЛ ХЕЙНЕН. Полша не се отказа да се бори и поведе в третия гейм с 12:9 след силни атаки на Бартош Курек и великолепни изяви на Якуб Кохановски. "Дружина полска" продължи да води до 16:12 след отличен блок на Бартломией Лемански, след което задържа преднината си до крайното 25:22 след грешка от сервис на Егор Клюка от руснаците. Всички надежди на Полша за обрат, обаче, се изпариха на старта на четвъртата част, когато Русия бързо поведе с 8:4 след няколко силни блокади на Дмитрий Мусерский. "Сборная" продължи със силните си изяви и спечели с убедителното 25:17 и 3:1 след ас на Дмитрий Ковальов и контра на Клюка.Най-полезни за руския тим бяха Дмитрий Волков (3 блока, 3 аса и 55% ефективност в атака) и Максим Михайлов (62% ефективност в атака) със 17 и 16 точки за победата. За световните шампион от Полша единствено Бартош Курек игра на ниво и реализира страхотните 23 точки (1 блок и 69% ефективност в атака), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успех.Дмитрий Ковальов 5, Максим Михайлов 16, Дмитрий Волков 17, Егор Клюка 13, Дмитрий Мусерский 14, Артьом Волвич 8 - Александър Соколов-либеро (Виктор Полетаев 1, Игор Кобзар, Алексей Кабешов-либеро)Гжегож Ломач 1, Бартош Курек 23, Александър Сливка 5, Бартош Кволек 1, Якуб Кохановски 8, Матеуш Биениек 1 - Павел Заторски-либеро (Артур Шалпук 12, Мачией Музай 5, Бартломией Лемански 2, Фабиан Джизга, Дамян Шулц, Бартош Беднож 1)

Russia's Big Man #13 Dmitriy Muserskiy steps in with an awesome spike! The middle blocker has contributed 10 spikes in his team's victory vs Poland.



Russia @VolleyRus vs Poland @PolskaSiatkowka: 3-1 (25-18, 25-23, 22-25, 25-17).#VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/wncO1ZUuw7 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 4, 2018

Европейският шампион Русия започна отлично участието си на финалния турнир в Лигата на нациите в Лил (Франция). Волейболистите на "Сборная" удариха и надиграха световния първенец Полша с 3:1 (25:18, 25:23, 22:25, 25:17) в първия мач от Група В на финалите, игран тази вечер на стадион "Стад Пиер Мороа".По-късно тази вечер домакините от Франция ще излязат срещу олимпийския шампион Бразилия в първата си среща от Група А. Утре (5 юли) пък Русия ще почива, докато "Дружина полска" ще играе срещу третия тим в групата - САЩ. Двубоят е отново от 19,00 часа българско време.Благодарение на брилянтната игра на Дмитрий Мусерский Русия поведе с 9:6 в началото на първия гейм. Световните шампиони от Полша реагираха и изравниха при 13:13 след силни изяви на Бартош Курек. Последваха нови силни минути за "Сборная", които се откъснаха отново в резултата благодарение на отличната си блокада. В крайна сметка руснаците взеха спокойно гейма с 25:18 след грешка на влезлия като резерва Мачией Музай. Втората част бе значително по-равностойна. Равенството се запази до 12:12, след което Русия дръпна с 18:14 и успя да запази предимството си до крайното 25:23 след мощна атака на Мусерский.