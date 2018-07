Федерер се класира за третия кръг на "Уимбълдън"

Осемкратният шампион Роджър Федерер (Швейцария) се класира за третия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис. Поставеният под номер 1 Федерер победи без проблеми Лукаш Лацко (Словакия) с 6:4, 6:4, 6:1 за 89 минути.

Федерер спечели 35 поредни точки при свой сервис от края на първия, през целия втория сет и до 4:1 и 30:0 в третата част. "Доволен съм от представянето си. Лацко може да играе добре на трева, опитен играч е, но аз подходих много сериозно към този мач. Изпитвах удоволствие от играта", заяви Федерер след мача.

How many times have we seen this before?@rogerfederer seals his third round spot at #Wimbledon with a textbook forehand pic.twitter.com/Y6SglG1qJN