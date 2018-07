НБА Пол Джордж: Исках в Лейкърс, но миналата година 04 юли 2018 | 16:35 0 0 0 1 0



“Оценявам високо желанието на всички фенове на Лейкърс да се завърна у дома. Исках да го направя преди една година, още преди да пристигна в Оклахома Сити. И за съжаление не бях трансфериран в Лейкърс тогава”, каза Джордж в краткия сериал My Journey, който ESPN засне за него и лятото му като свободен агент.

Paul George on the Lakers:



“I wanted to come here a year ago. Unfortunately, I wasn’t traded to the Lakers”



(Via ESPN) pic.twitter.com/XQjf0nKxSl — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 4, 2018

28-годишният петкратен участник в Мача на звездите е родом от Палмдейл, Калифорния - градче в окръг Лос Анджелис, което се намира на север от самия мегаполис. Джордж прекара първите седем години от професионалната си кариера в Индиана, а през лятото на миналата година Пейсърс го изпратиха в ОКС в замяна на Виктор Оладипо и Домантас Сабонис. Крилото на Оклахома Сити Пол Джордж изненада мнозина с решението си да продължи да носи екипа на Тъндър, подписвайки четиригодишен договор за $137 милиона. Самият играч обаче коментира защо всъщност се е решил на този ход и защо в момента не е баскетболист на Лос Анджелис Лейкър. Очакваше се именно “езерняците” да бъдат основен кандидат за подписа му.“Оценявам високо желанието на всички фенове на Лейкърс да се завърна у дома. Исках да го направя преди една година, още преди да пристигна в Оклахома Сити. И за съжаление не бях трансфериран в Лейкърс тогава”, каза Джордж в краткия сериал My Journey, който ESPN засне за него и лятото му като свободен агент.28-годишният петкратен участник в Мача на звездите е родом от Палмдейл, Калифорния - градче в окръг Лос Анджелис, което се намира на север от самия мегаполис. Джордж прекара първите седем години от професионалната си кариера в Индиана, а през лятото на миналата година Пейсърс го изпратиха в ОКС в замяна на Виктор Оладипо и Домантас Сабонис.

Още по темата

0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 416

1