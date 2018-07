Баскетбол Бивш съотборник хвали Везенков: Добър играч и страхотен човек 04 юли 2018 | 13:17 0 0 0 0 3



22-годишният Везенков бе избран от Бруклин под №57 в Драфта на НБА миналата година, а Куруцс, който е 20-годишен, бе взет от Нетс под №40 в тазгодишния Драфт.



“Той е добряк. Прекарвахме доста време заедно, защото и двамата не играехме много тази година. Тренирахме много заедно. Той е невероятен човек и добър играч. Научи ме на много неща - както на терена, така и извън него. Добри приятели сме. Определено най-силното му оръжие е стрелбата”, коментира латвиецът пред New York Post.

Agreement for the release of Vezenkov, Diagné and Koponen. Check out all the details https://t.co/aGzloMd2y3 — Barça Basket (@FCBbasket) June 29, 2018

Куруцс бе привлечен в Барселона през 2015 година, когато в редиците на “блаугранас” пристигна и Везенков. Латвийското крило обаче често бе пращан при юношите и при дублиращия отбор, докато Александър бе в първия тим през почти цялото време. Вече бившият съотборник на Александър Везенков в Барселона - Родионс Куруцс, говори за отношенията си с българския национал, както и за отминалия сезон в редиците на каталунците, в който и двамата не получаваха голям шанс за изява.22-годишният Везенков бе избран от Бруклин под №57 в Драфта на НБА миналата година, а Куруцс, който е 20-годишен, бе взет от Нетс под №40 в тазгодишния Драфт.“Той е добряк. Прекарвахме доста време заедно, защото и двамата не играехме много тази година. Тренирахме много заедно. Той е невероятен човек и добър играч. Научи ме на много неща - както на терена, така и извън него. Добри приятели сме. Определено най-силното му оръжие е стрелбата”, коментира латвиецът пред New York Post.Куруцс бе привлечен в Барселона през 2015 година, когато в редиците на “блаугранас” пристигна и Везенков. Латвийското крило обаче често бе пращан при юношите и при дублиращия отбор, докато Александър бе в първия тим през почти цялото време.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1088 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1