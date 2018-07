Моторни спортове Педроса разкрива дали остава или не в MotoGP 04 юли 2018 | 12:07 - Обновена 0 0 0 0 0 CONFIRMED: there’ll be some big news from @26_DaniPedrosa at the #GermanGP! #MotoGP | https://t.co/2iF5clYwFX — MotoGP™ (@MotoGP) July 3, 2018 Дани Педроса ще разкрие какво планира за бъдещето на мотоциклетната си кариера в MotoGP по време на пресконференцията преди състезателния уикенд в Германия (13 - 15 юли). Опитният испанец вече е взел своето решение. Настоящия отбор на Педроса Honda не пожела да продължи договора му и 32-годишният пилот на практика остава без състезателно място. Като причина за раздялата Honda изтъкват незадоволителната му форма от началото на сезон 2018. Според неговия съотборник и световен шампион Марк Маркес Педроса няма мотивация да се състезава повече. Алтернативите пред Педроса в момента са основно две. Едната възможност е той да подкара сателитна Yamaha, спонсорирана от Petronas, а другата е испанецът да сложи край на кариерата си в MotoGP. Цялата кариера на Педроса в най-високия клас на мотоциклетизма е в Honda. Сега обаче той наистина се намира в най-лошия си период още от 2001 г. За първите осем състезания от началото на сезона Дани отбеляза едва 41 т. – с 99 т. по-малко от своя съотборник Маркес. Най-доброто му представяне за 2018-а са две пети места – във Франция и Барселона. През изминалия уикенд в Холандия Дани остана 15-и. "He's lucky he can still walk, let alone ride!"



Don't ever question the toughness of Dani Pedrosa pic.twitter.com/OS5ugOlMXa — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) July 1, 2018

