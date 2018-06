Принцът на Персия ще проговори с британски акцент

Walt Disney Pictures и продуцентското студио на Джери Брукхаймер предложиха на режисьора Майк Нюъл ("Хари Потър и Огнения Бокал") да се заеме със снимките на филм по мотиви от играта Prince of Persia: The Sands of Time. Преговорите ще започнат в близките седмици, съобщават Variety. Вече има готов сценарий за снимките, написан в съавторство между Джефри Начманиноф "СЛЕД УТРЕШНИЯ ДЕН " (THE DAY AFTER TOMORROW) и създателят на оригиналната аркада - Prince of Persia Джордан Мехнер.

Между другото, даже ако кандидатурата на режисьора бъде потвърдена, снимките са под въпрос. От 31 октомври в САЩ се провежда безсрочна стачка на Гилдията на сценаристите в Америка, изискващи от продуцентите да увеличат роялти-то от всяко продадено DVD от 4 на 8 цента и да имат участие и те в новите контракти за цифровите носители на данни - Интернет, мобилните телефони и т.н.



БФЕС