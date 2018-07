Бойни спортове Миочич се похвали с рекорден хонорар 04 юли 2018 | 10:13 - Обновена 0 0 0 0 1

Дербито ще се проведе в Лас Вегас и ще бъде един от двата основни мача на голямата галавечер на UFC. Stipe vs. DC

Holloway vs. Ortega

Ngannou vs. Lewis

Chiesa vs. Pettis

Saki vs. Rountree Jr.

Hall vs. Costa

Felder vs. Perry

Assuncao vs. Font

Millender vs. Griffin



It's fight week! #UFC226 pic.twitter.com/dAhadMyVuK — #UFC226: Miocic vs. Cormier (@btsportufc) July 2, 2018

"Преговорите с Дейна Уайт протекоха продуктивно. В крайна сметка хонорарът ми за предстоящия бой ще бъде най-големият в моята кариера", сподели американецът с хърватски корени. За победата си срещу Франсис Нгану Миочич в предишния мач получи $600 000. Шампионът на UFC в тежка категория Стипе Миочич се похвали с рекорден хонорар за следващия си мач. Тази събота американската машина ще се бие срещу друга голяма звезда. Той ще се изправи в октагона срещу шампиона в лека-тежка категория Даниел Кормие.Дербито ще се проведе в Лас Вегас и ще бъде един от двата основни мача на голямата галавечер на UFC.

