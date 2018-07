Тенис Джокович се разправи с Тенис Сандгрен 03 юли 2018 | 22:55 0 0 0 0 0



Въпреки колебливите резултати тази година, днес Ноле беше прекалено висока класа и прецизен за 57-ия в ранглистата Сандгрен, който за първи път играе на турнира в "Ол Инглънд клъб". В третия сет Джокович стартира с два пробива, но след това позволи един да му бъде върнат, а после пак възстанови превъзходството си. Джокович спечели мача, след като реализира пробив при 5:2 и после сервира за 59-ата сип обеда на "Уимбълдън". По този показател той се изравни на 5-ото място с Джон Макенроу в класацията за най-много победи на The Championships.

Up to joint fifth in the all-time list #Wimbledon @DjokerNole pic.twitter.com/DedoEcW1xW — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2018 "Имаше вятър днес. Беше един от онези дни, в които гледаш да стартираш добре и след като го направиш, редиш гейм след гейм на колана си. И това те прави по-уверен в силите", заяви носителят на 12 титли от "Големия шлем". "Постарах се да не му давам възможности да се върне в мача, не само защото искам да отида и да гледам Англия-Колумбия на Световното по футбол", добави 31-годишният сърбин, трикратен шампион на "Уимбълдън".



