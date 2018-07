Надал стартира с лесна победа

Световният номер 1 Рафаел Надал се класира за втория кръг на "Уимбълдън", след като постигна безпроблемна победа с 6:3, 6:3, 6:2 над 127-ия в света израелец Дуди Села за 1 час и 50 минути игра.

Испанецът на шест пъти проби подаването на съперника си, като само веднъж загуби своето. Двукратният шампион на “Уимбълдън” осъществи единствения пробив в първия сет в осмия гейм. Във втория той взе първото и последното подаване на съперника си. В заключителната част Села проби Надал още в самото начало, но до края на сета Рафа му даде само още един гейм.

Следващият противник на Надал ще е победителят от мача между Васек Поспишил и Михаил Кукушкин.

The first step to an 18th Grand Slam title…@RafaelNadal is through to the second round of #Wimbledon with a 6-3, 6-3, 6-2 victory over Dudi Sela pic.twitter.com/2OiHXNxSaO