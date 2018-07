Тенис Шампионката не загуби сет на старта 03 юли 2018 | 17:18 - Обновена 0 0 0 0 0

A first for @GarbiMuguruza.



The Spaniard opens today's proceedings on Centre Court as the defending #Wimbledon champion pic.twitter.com/MgGiICgxN8 — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2018 Поставената под №3 испанка взе лесно първия сет, в който поведе с 3:0, а в осмия гейм реализира втори пробив и затвори частта. Във втория сет обаче 138-ата в световната ранглиста британка оказа доста по-сериозна съпротива на Мугуруса. 24-годишната испанка бе убедителна в своите подавания, но не успяваше да осъществи пробив. Тя пропусна 2 брейкпойнта във втория гейм на втория сет, а при 4:3 в своя полза имаше идеален шанс да пречупи съперничката си. Броуди обаче се измъкна от 0:40, за да изравни за 4:4. Bidding to become just the sixth woman in the Open Era to successfully defend the #Wimbledon title...@GarbiMuguruza is through to the second round with a 6-2, 7-5 win over Naomi Broady pic.twitter.com/nofth88pa9 — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2018 При 5:4 и сервис на британката, миналогодишната шампионка стигна до първия си мачбол в двубоя. 28-годишната Броуди обаче го заличи с великолепен удар по правата от бекхенд. Изпълняващата бекхенд по странен начин британка бе опряна до стената при 6:5 за Мугуруса и 0:40 в своя сервис-гейм. Още първият мачбол бе реализиран от испанката и тя се класира за втория кръг, където ще срещне белгийката Алисън ван Уйтванк, победила словенката Полона Херцог с 6:2, 6:2. Шампионката от миналата година Гарбинье Мугуруса преодоля първия кръг на “Уимбълдън”, след като победи с 6:2, 7:5 в първия си мач участващата с “уайлд кард” представителка на домакините от Великобритания Наоми Броуди.

