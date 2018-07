Авто Мания Audi се включва в проект за въздушни таксита в Инголщат 03 юли 2018 | 16:45 - Обновена 0 0 0 0 1



Audi пренася мобилността в третото измерение. В сряда миналата седмица беше подписан специален документ за намерение в Берлин. Брам Шот, CEO и член на управителния съвет на компанията, отговарящ за маркетинга и дистрибуцията в AUDI AG, подписа документа за стартирането на проекта "Urban Air Mobility" заедно с федералния министър на транспорта Андреас Шойер, министъра на дигиталното развитие Доротее Бер, Грация Витадини, CTO в компанията Airbus, както и други представители на политическата класа и индустрията. Целта на този проект в рамките на Европейския Съюз е създаването на въздушни таксита в района на Инголщат. "Свързаните, електрически и автономно управлявани автомобили ще направят трафика в градовете по-комфортен и по-екологичен и едновременно с това пестят място, а това автоматично означава по-високо качество на живот за хората. В това отношение мобилността от третото измерение може да има сериозен принос в бъдеще", подчертава Шот. "Ние искрено поздравяваме управата на Инголщат за тяхното смело решение и възнамеряваме да вземем дейно участие в превръщането на района в тестова зона за въздушни таксита", казва Шот. Audi в сътрудничество с дъщерното дружество на Audi - Italdesign, и самолетния производител Airbus, представиха на автомобилния салон в Женева през март концептуалната разработка "Pop.Up Next", една изцяло електрическа и напълно автоматизирана студия за хоризонталната и вертикална мобилност на бъдещето. Проектът "Urban Air Mobility" е част от инициативата на Европейския съюз, наречена "European Innovation Partnership (EIP) on Smart Cities and Communities (SCC)". Проектът поставя началото на широкомащабна инициатива на Европейския съюз, в която вземат участие и други градове, като например Хамбург и Женева.

