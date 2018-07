Тенис Серина Уилямс се закани на Виктория Томова 03 юли 2018 | 13:05 - Обновена 0 0 0 0 12 Когато Виктория Томова си направи тази снимка със Серина Уилямс по време на Откритото първенство на Австралия, тя едва ли е предполагала, че половин година по-късно ще се изправи срещу нея в мач от основната схема на турнир от Големия шлем. Сега това предстои да стане факт, при това на най-престижния турнир от Големия шлем - "Уимбълдън".



Бившата №1 в света Серина Уилямс има големи очаквания към себе си що се отнася до участието й в Лондон. Носителката на 23 титли от Големия шлем се завърна с победа на All England Club след раждането, надигравайки в понеделник Аранча Рус (Холандия) със 7:5, 6:3 за 84 минути. Вчерашният ден бе паметен и за нейната следващата съперничка - българката Виктория Томова. Първата ни ракета при дамите спечели със 7:6(3), 6:1 срещу Тереза Смиткова от Чехия и записа първа победа в кариерата си в турнирите от престижната верига.

“Искам да играя добре, искам да побеждавам. Имам огромни очаквания към себе си и очаквам да изляза на корта и да спечелия следващия мач. Но не само да го спечеля, а да го направя категорично. Аз не излизам на корта, просто за да се играя добре и да става каквото ще. Не съм такава. Очаквам само победа. Понакога се поставям под твърде голямо напрежение и трябва да намеря баланса“, заяви Серина.



За мача с Рус, по-малката от сестрите Уилямс каза, че преди всичко се е опитала да запази спокойствие.



“Исках да се представя добре, а понякога това работи срещу теб. На моменти усещах, че съм нервна. В последните минути обаче се успокоих и успях да направя няколко добри удара, като цяло да играя моята игра. Минаха години, откакто за последно играх на трева. Тази настилка определено е различна, а усещането е страхотно”, коментира още Уилямс.



Двубоят между Серина Уилямс и Виктория Томова ще се играе в сряда, по всяка вероятност на централния корт на All England Club. “Искам да играя добре, искам да побеждавам. Имам огромни очаквания към себе си и очаквам да изляза на корта и да спечелия следващия мач. Но не само да го спечеля, а да го направя категорично. Аз не излизам на корта, просто за да се играя добре и да става каквото ще. Не съм такава. Очаквам само победа. Понакога се поставям под твърде голямо напрежение и трябва да намеря баланса“, заяви Серина.За мача с Рус, по-малката от сестрите Уилямс каза, че преди всичко се е опитала да запази спокойствие.“Исках да се представя добре, а понякога това работи срещу теб. На моменти усещах, че съм нервна. В последните минути обаче се успокоих и успях да направя няколко добри удара, като цяло да играя моята игра. Минаха години, откакто за последно играх на трева. Тази настилка определено е различна, а усещането е страхотно”, коментира още Уилямс.Двубоят между Серина Уилямс и Виктория Томова ще се играе в сряда, по всяка вероятност на централния корт на All England Club.

Още по темата

0 0 0 0 12 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 7715 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1