Джарел Милър отказа да се бие в София

Джарел Милър отказва да се изправи срещу Кубрат Пулев в София. Това разкри промоутърът на американския боксьор Дмитри Салита пред "Скай Спортс". Двамата трябва да се срещнат в елиминационен двубой за титлата на Международната боксова федерация в тежка категория. Промоутърът на срещата Ивайло Гоцев вече дори обяви дата и място на двубоя - 1 септември в "Арена Армеец".

I’m happy to welcome Jarrell ‘Big Baby’ Miller to Bulgaria! @SkySportsBoxing @EddieHearn @BoxingNewsED

https://t.co/lGsTHh9JCl