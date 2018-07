Бойни спортове Багата блъска здраво с Даниел Кормие (ВИДЕО) 03 юли 2018 | 09:29 - Обновена 0 0 0 0 4 Junior Dos Santos (@junior_cigano) vs. Blagoy Ivanov to headline #UFCBoise, Idaho (July 14th) via @bokamotoESPN #UFC #MMA pic.twitter.com/vSiBHlu6dy — Farah Hannoun (@Farah_Hannoun) May 1, 2018

Основната част от подготовката на Багата премина в Сан Хосе, Калифорния. Той се готвеше заедно с шампиона на организацията в лека-тежка категория Даниел Кормие (САЩ), който тази събота излиза в уникален мач срещу носителя на короната в тежка категория Стипе Миочич (САЩ).

Благой Иванов беше заснет как се готви с Кормие. Двамата са се вплели в сериозен спаринг, от който имат огромна полза.

Освен това Иванов имаше възможност да се готви с друго голямо име - Кейн Веласкес. Благой Иванов - Багата намери възможно най-добрия спаринг партньор преди дебюта за UFC през следващата седмица. Българинът ще се бие в основното събитие на галавечер в Бойси, Айдахо срещу бившия шампион на организацията Жуниор дос Сантош (Браз).Основната част от подготовката на Багата премина в Сан Хосе, Калифорния. Той се готвеше заедно с шампиона на организацията в лека-тежка категория Даниел Кормие (САЩ), който тази събота излиза в уникален мач срещу носителя на короната в тежка категория Стипе Миочич (САЩ).Благой Иванов беше заснет как се готви с Кормие. Двамата са се вплели в сериозен спаринг, от който имат огромна полза.Освен това Иванов имаше възможност да се готви с друго голямо име - Кейн Веласкес.

Още по темата

0 0 0 0 4 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 2826 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1