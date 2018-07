САЩ е първият шампион в Лигата на нациите за жени (видео)

Looks like @TVForgtr's #13 Meryem Boz has got an ACE up her sleeve for this match vs @usavolleyball... literally! Just look at the speed! #VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/9zr9AZJ2Lw — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 1, 2018

This moment when the setter #3 Carli LLoyd steps in with an awesome smart move to score!



Meanwhile, team @usavolleyball level it up against @TVForgtr



2-2 (25-17, 22-25, 28-26, 15-25). This game will be decided in 5!

It's over!



Team @usavolleyball defeat 2-3 (25-17, 22-25, 28-26, 15-25, 7-15) to become the 1st #VNL winners in history of #Volleyball!

And what a thriller that was!



@TVForgtr win silver. with bronze.

Forever in our hearts. #BePartOfTheGame pic.twitter.com/tdSSrvpnzI — Volleyball World (@FIVBVolleyball) July 1, 2018

Националният волейболен отбор на САЩ спечели първата в историята титла от Лигата на нациите при жените (б.р. наследник на Световното Гран При). Момичетата на легендата Карч Кирали се наложиха драматично над Турция с 3:2 (17:25, 25:22, 26:28, 25:15, 15:7) в големия финал на финалната шестица, игран пред около 3500 зрители в Нандзин (Китай).Така американките, които имат във витрината си 6 трофея, 1 сребърен и 2 бронзови медала от Световното Гран При, спечелиха първата титла от Лигата на нациите. Турция, която имаше само един бронз от Гран При през 2012-а, записа най-доброто си постижение със спечелването на сребърните медали. В спора за бронзовите отличия от Лигата домакините - олимпийските шампионки от Китай, биха Бразилия с 3:0 гейма.Най-полезна за американския тим бе влязлата като резерва Кимбърли Хил с 20 точки (1 блок, 3 аса и 46% ефективност в атака), а Мишел Бартч-Хейкли добави 18 точки (3 блока и 36% ефективност в атака) за историческата победа. За туркините Мерием Боз (1 блок, 2 аса и 44% ефективност в атака) и капитанката Еда Ердем (3 блока, 3 аса и 50% ефективност в атака) реализираха по 20 точки, но и това не бе достатъчно.Джансу Йозбай 2, Мерием Боз 20, Ханде Баладън 12, Мелиха Исмаилоолу 7, Еда Ердем 20, Зехра Гюнеш 11 - Симдже Акьоз-либеро (Гамзе Аликая 1, Ебрар Каракурт 1, Айлин Саръоолу, Сейма Ерчан)Карли Лойд 7, Кели Мърфи 2, Мишел Бартч-Хейкли 18, Джордън Ларсън 15, Фолюк Акинрадево 12, Тетори Диксън 10 - Келси Робинсън-либеро (Кимбърли Хил 20, Миша Ханкок, Андреа Дрюс)