Моторни спортове Лоренсо: Чист късмет, че с Роси не катастрофирахме 02 юли 2018 | 17:07 0 0 0 0 0 How on earth did this not end in disaster for @ValeYellow46 and @lorenzo99 #MotoGP pic.twitter.com/sbLUV6hIyL — MotoGP™ (@MotoGP) July 1, 2018 Хорхе Лоренсо заяви, че е чист късмет нито той, нито Валентино Роси да катастрофират при удара помежду им по време на вчерашната Гран При на Холандия – осми кръг от календара на MotoGP. Лоренсо бе звездата в началото на състезанието. Испанецът успя да напредне за няколко завоя с десет места и да поведе още преди обиколка №1 да е завършила. Малко по-късно обаче той леко испусна предницата на мотора. Това се случи точно когато Валентино Роси отзад набираше скорост и имаше претенции за първото място. Хорхе обаче намали скоростта, за да не падне, Доктора от своя страна бе прекалено бърз и се удари в задната част на Ducati GP18. "Беше доста стряскащ момент. Не знаех какво се случва зад мен и дали някой падна заради този удар. Аз не знаех дори кой пилот е това – Маркес или друг. С Michelin имаме малко по-добро сцепление при задната гума в сравнение с предната. На "Льо Ман" ми се случи същото. Трябваше да намаля скоростта, Валентино не очакваше това забавяне. Доста пилоти бяхме близо един до друг и можеше да се окаже много опасна катастрофа. Извадихме голям късмет", сподели Лоренсо. "We were very lucky not to crash together” - Jorge Lorenzo



Read what #JL99 had to say about that high speed collision with Rossi https://t.co/6RJ2VlASUe pic.twitter.com/DmsaBxMv5g — MotoGP™ (@MotoGP) July 1, 2018 След блестящото си начало Лоренсо изгуби първоначалната скорост и в крайна сметка финишира седми на "Асен".

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 395

1