Тенис Финалистката от "Ролан Гарос" отпадна на старта 02 юли 2018 | 16:28 - Обновена 0 0 0 0 0



We have the first shock of #Wimbledon 2018.



US Open champion and fourth seed Sloane Stephens has lost in straight sets https://t.co/6EJygT4gEN#bbctennis pic.twitter.com/rmJYytHZJM — BBC Sport (@BBCSport) July 2, 2018 Полуфиналистката през миналия сезон Магдалена Рибарикова (Словакия) отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис. Поставената под номер 19 Рибарикова загуби от румънката Сорана Кърстя с 5:7, 3:6 за 90 минути.



Състезателката от Словакия пропиля аванс от 5:3 гейма в първия сет, а във втората част тя допусна решаващ пробив за 3:5, след което Кърстя затвори мача при собствен сервис. Във втория кръг румънката ще играе срещу Евгения Родина (Русия), която се справи с друга квалификантката Антонио Лотнер (Германия) с 3:6, 7:5, 6:4.



The winner of the first point at The Championships 2018 - Evgeniya Rodina...#Wimbledon pic.twitter.com/tcVFPGcStD — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2018

Полуфиналистката през 2014 година Андреа Петкович (Германия) стартира с труден успех над 31-ата в схемата Шуай Чжан (Китай) с 6:4, 4:6, 6:2. Следващата съперничка на Петкович ще бъде белгийката Янина Викмайер, която елиминира квалификантката Мона Бартел от Германия със 7:5, 6:4.



Поставената под номер 7 Каролина Плишкова (Чехия) пък се поизмъчи с участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Хариет Дарт, но стигна до успеха със 7:6(2), 2:6, 6:1. Финалистката от "Ролан Гарос" и шампионка от US Open Слоун Стивънс приключи рано участието си на "Уимбълдън". 25-годишната американка, която е поставена под номер 4, бе отнесена от Дона Векич. Тенисистката от Хърватия спечели с 6:1, 6:3 за 1 час и 10 минути.Полуфиналистката през миналия сезон Магдалена Рибарикова (Словакия) отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис. Поставената под номер 19 Рибарикова загуби от румънката Сорана Кърстя с 5:7, 3:6 за 90 минути.Състезателката от Словакия пропиля аванс от 5:3 гейма в първия сет, а във втората част тя допусна решаващ пробив за 3:5, след което Кърстя затвори мача при собствен сервис. Във втория кръг румънката ще играе срещу Евгения Родина (Русия), която се справи с друга квалификантката Антонио Лотнер (Германия) с 3:6, 7:5, 6:4.Полуфиналистката през 2014 година Андреа Петкович (Германия) стартира с труден успех над 31-ата в схемата Шуай Чжан (Китай) с 6:4, 4:6, 6:2. Следващата съперничка на Петкович ще бъде белгийката Янина Викмайер, която елиминира квалификантката Мона Бартел от Германия със 7:5, 6:4.Поставената под номер 7 Каролина Плишкова (Чехия) пък се поизмъчи с участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Хариет Дарт, но стигна до успеха със 7:6(2), 2:6, 6:1.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ КРЪГ НА "УИМБЪЛДЪН"

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1086

1