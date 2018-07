НБА Лейкърс с още два интересни трансфера 02 юли 2018 | 14:42 0 0 0 0 9

The Lakers wanted to sign a guy who’s played on the biggest stages.

Someone who’s done it before.

An NBA champion.

A true veteran leader.



They got him. That’s right, JaVale McGee is heading to LA. pic.twitter.com/Gyp3kBeZRI — CBS Sports (@CBSSports) July 2, 2018

МакГий спечели две титли с Голдън Стейт в последните два сезона, а само преди дни заяви, че би останал в Уориърс до края на кариерата си. Сега обаче 30-годишният център парафира с Ел Ей за един сезон и заплата от $2.4 милиона.

Lance Stephenson joins LeBron in LA. The NBA offseason is the best. pic.twitter.com/h9nqrWVO5A — Eastbay (@Eastbay) July 2, 2018

Стивънсън от своя страна е прочут с крайно отдадената си игра при всяка среща с ЛеБрон Джеймс в предишните им отбори. Гардът сложи подписа си под едногодишна сделка на сотйност $4.5 милиона. Лейкърс задържаха и Кентавиъс Колдуел-Поуп, който поднови контракта си с клуба за още година, в която ще прибера $12.5 милиона. Освен привличането на ЛеБрон Джеймс, от Лос Анджелис Лейкърс успяха да финализират и още два интересни трансфера. Тимът се подсили с двама от най-ексцентричните играчи в цялата Лига, подписвайки договори с Джавейл МакГий, който идва от Голдън Стейт и Ланс Стивънсън, който за последно игра в Индиана.МакГий спечели две титли с Голдън Стейт в последните два сезона, а само преди дни заяви, че би останал в Уориърс до края на кариерата си. Сега обаче 30-годишният център парафира с Ел Ей за един сезон и заплата от $2.4 милиона.Стивънсън от своя страна е прочут с крайно отдадената си игра при всяка среща с ЛеБрон Джеймс в предишните им отбори. Гардът сложи подписа си под едногодишна сделка на сотйност $4.5 милиона. Лейкърс задържаха и Кентавиъс Колдуел-Поуп, който поднови контракта си с клуба за още година, в която ще прибера $12.5 милиона.

