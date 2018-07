Други спортове Ван Гервен спечели Европейския Дартс Мачплей 02 юли 2018 | 04:04 0 0 0 0 0



По пътя към финала Ван Гервен започна с убедителен успех с 6:2 над Райън Джойс, но по-интересното е, че той успя да направи и впечатляващ 9-дартов лег. След това световният №1 се разправи с Робърт Торнтън с 6:1 в третия кръг, а на 1/4 финала победи с 6:4 Йън Уайт. На 1/2-финала срещу него застана Стивън Бънтинг, но и той не успя да окаже сериозна съпротива и бе победен със 7:4.

MICHAEL VAN GERWEN LANDS THE NINE-DARTER!!



It's finally happened... Five years and one day since Ross Smith landed one in Gibraltar, Michael van Gerwen breaks the curse as he finds perfection in Hamburg!



Stunning pic.twitter.com/aTbnWN2Utu — PDC Darts (@OfficialPDC) June 30, 2018

На финала Ван Гервен също нямаше кой знае какви проблеми. Той допусна пробив в първия лег, но след това спечели 6 последователни лега, за да поведе с 6:1. До края той не изпусна инициативата и без особени трудности стигна до крайното 8:2 в своя полза.

WINNER: Michael van Gerwen is the 2018 European Darts Matchplay champion after an 8-2 victory over William O'Connor in the final! #EDM18 #ET9 pic.twitter.com/ejESWoyndD — Live Darts (@livedarts) July 1, 2018

Майти Майк завърши мача с 6 максимума, докато съперникът му не направи нито един. Той имаше средни стойности от 105,17 точки, срещу едва 93,92 на О’Конър. При чекаутите холандецът също бе доста стабилен с 40% точни хвърляния срещу 33,33% на ирландеца.













