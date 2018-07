Хамилтън след отпадането: Бяхме най-бързи

Люис Хамилтън загуби спечелено състезание в Австрия, след като първо пострада от стратегическа грешка, а след това повреда в болида съсипа състезанието му. По време на виртуална кола на сигурността отборът реши да го остави на пистата, докато Ферари и Ред Бул влязоха за смяна на гуми. По-късно стана още по-лошо, защото британецът не успя да завърши.

Относно стратегията, Люис обясни, че е длъжен да се довери на екипа, защото те могат да видят по-цялостна картина на ситуацията.

"При такива обстоятелства трябва напълно да разчиташ на хората край питуола, но със сигурност трябва много добре да се постараем да разберем откъде дойдоха грешките и от двете страни".

"Знам, че на всеки в тима му е болно след днешния ден, но трябва да видим позитивите от този уикенд. В крайна сметка бяхме най-бързи и трябваше да спечелим".

По отношение на повредата, която му попречи да финишира, Хамилтън реагира философски:

"Каквото е – такова. Нищо не може да се направи. Можем да продължим напред, да разберем какъв точно е бил проблемът и да се постараем да не се повтаря".

LAP 64/71



HAMILTON IS OUT!



It's a double-retirement for Mercedes #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/42cU8Zdlw9