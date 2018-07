Моторни спортове Маркес спечели изключително напрегнато състезание за ГП на Холандия 01 юли 2018 | 17:00 - Обновена 0 0 0 0 5 Настоящият световен шампион с Honda в MotoGP Марк Маркес спечели напрегнатото състезание за Гран При на Холандия и записа своята четвърта победа за сезон 2018. Всичките 26 обиколки предложиха на 105-те хиляди зрители на трибуните на холандското трасе "Асен" зрелище. Маркес триумфира с преднина от 2.269 секунди спрямо пилота на Suzuki Алекс Ринс, но въпреки това до предпоследната обиколка шанс за победа имаха повече от трима пилоти. Марк пое лидерството четири обиколки преди финала на състезанието, малко след като се сблъска леко с пилота на Yamaha Маверик Винялес, който финишира трети. Your #MotoGP podium



@marcmarquez93

@Rins42

@maverickmack25 #DutchGP pic.twitter.com/P9pSkIGZDV — MotoGP™ (@MotoGP) July 1, 2018 Маркес стана третият пилот в последните седем години, който постига успех на "Асен", след като тръгва от първа позиция. С това могат да се похвалят още Кейси Стоунър и Валентино Роси. Холандският кръг на MotoGP започна повече от отлично за Хорхе Лоренсо, който от десетата позиция успя да се изстреля на първата още преди обиколка номер 1 да приключи. Лоренсо изпревари стартиралия първи Маркес, а съотборникът му в Ducati Андреа Довициозо мина пред стартиралите втори и трети Кал Кръчлоу и Валентино Роси. What an opening lap!@lorenzo99 LEADS IN ASSEN!



From 10th to 1st at the #DutchGP! pic.twitter.com/w3FVCgHS38 — MotoGP™ (@MotoGP) July 1, 2018 Винялес отново направи слаб старт, без който можеше и да има по-големи шансове за победа. Той започна похода си към първите места малко преди състезателната дистанция да започне да се преполовява. Във втората обиколка Маркес изревари Лоренсо от вътрешната страна на предпоследния завой. При следващото завъртане Лоренсо си върна позицията, Роси се долепи до Маркес и го изпревари в последния шикан. Доктора започна да преследва Лоренсо, който изведнъж намали скоростта и двамата се удариха леко, но за щастие никой не падна. How on earth did this not end in disaster for @ValeYellow46 and @lorenzo99 #MotoGP pic.twitter.com/sbLUV6hIyL — MotoGP™ (@MotoGP) July 1, 2018 Шест обиколки след зелените светлини пилотите от топ 7 бяха изключително близо един от друг. Тогава Маркес и Довициозо изпревариха Роси. В следващите минути голям напредък осъществи и Алекс Ринс със Suzuki, който стигна до втората позиция. Заемайки я обаче той осъществи лек контакт с Маркес. Зарко и Винялес също се присъединиха към лидерската група. След като състезателната дистанция бе преполовена, Довициозо пое лидерството от Лоренсо, а Маркес и Ринс ги следваха. След блестящия старт Лоренсо започна да губи скоростта си, а Винялес - точно обратното. Пет обиколки преди края съотборникът на Доктора в Yamaha Винялес излезе начело. Контактът между него и Маркес обаче му коства победата. Дови поведе за кратко, но Маркес успя да го задмине. Три обиколки преди края Валентино изпревари с чудесна маневра Довициозо, но и двамата допуснаха грешка, а с нея оставиха Маркес първи с преднина от 2 сек. Двамата допуснаха пред себе си и качилите се на подиума Ринс и Винялес. WHAT A RACE, WHAT A RIDE! @marcmarquez93 times his charge to perfection to streak away from the carnage behind!#DutchGP pic.twitter.com/UF9z4xRE0x — MotoGP™ (@MotoGP) July 1, 2018 Дови остана четвърти, следван от Роси, Кръчлоу и Лоренсо. Съотборникът на Маркес Дани Педроса претърпя ужасно състезание и финишира едва 15-и, а бъдещият пилот на Ducati от следващия сезон Данило Петручи падна и не финишира. Here's the results from another EPIC #MotoGP showdown in Assen



The closest top 15 in premier class history! #DutchGP pic.twitter.com/cdrth1Q52l — MotoGP™ (@MotoGP) July 1, 2018 В генералното класиране Маркес увеличи преднината си. Той вече притежава актив от 140 т., следван от Роси с 99 т., Винялес с 93 т., Зарко с 81 т. и Довициозо и Кръчлоу с по 79 т.

