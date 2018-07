Хорхе Мартин оглави класирането в Moto3 с победа в Холандия

Хорхе Мартин с Honda поведе в генералното класиране на клас Moto3 от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като спечели Гран При на Холандия на пистата "Асен", а бившият лидер Марко Бецеки с КТМ падна.

Мартин, който спечели и квалификацията в събота, се откъсна със секунда в началото на състезанието, но Арон Канет (Испания, Honda), Енеа Бастианини (Италия, Honda), Джон Макфий (Великобритания, КТМ) и Бецеки го настигнаха бързо. Челната петица започна гонитба, която продължи почти до края на състезанието, като на няколко пъти пилотите си размениха на първото място.

