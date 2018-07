Моторни спортове Най-важното преди старта на ГП на Холандия 01 юли 2018 | 13:54 0 0 0 0 0 Квалификацията за Гран При на Холандия в MotoGP бе една от най-напрегнатите през последните сезони, а разликата между пилотите от топ 10 е минимална - 0.376 секунди. Настоящият световен шампион Марк Маркес спечели своя 75-и полпозишън в кариерата, но в същото време негов първи на холандското трасе "Асен" в кралския клас. Испанецът ще стартира от първа позиция за първи път този сезон, след като полпозишънът му в САЩ бе отнет с наказание. Втори ще стартира сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу. WHAT A FINALE!



Here are the times from a blistering #MotoGP qualifying in Assen! Just 0.376 separate the top 10!#DutchGP pic.twitter.com/7F24Y65xk9 — MotoGP™ (@MotoGP) June 30, 2018 За последните седем години единствено Кейси Стоунър (2012 г.) и Валентино Роси (2015 г.) спечелиха състезанието в Холадния от първа позиция. #MotoGP Qualifying



WHAT A FINISH! @marcmarquez93 bags his second pole of the season on his final lap!@calcrutchlow's late charge is good enough for second and @ValeYellow46 sneaks onto the front row!#DutchGP pic.twitter.com/u58ElB9DWb — MotoGP™ (@MotoGP) June 30, 2018 Именно Доктора, който е последният победител на "Асен", е трети на стартовата решетка. Той е и най-успешният пилот в Холандия с десет победи, осем от които в кралския клас. Неговият тим Yamaha се намира в доста трудна позиция заради проблеми с електрониката и миналогодишната победа на Валентино е и тяхната последна. През това време са проведени 17 състезания, което прави серията на Yamaha най-лошата от края на 2002 г. и голяма част от сезон 2003. Андреа Довициозо е най-добре представилият се пилот на Ducati в квалификацията със своята четвърта позиция. Италианецът може да се превърне в първия пилот на италианския отбор с победа в Холандия след Кейси Стоунър. Йоан Зарко със сателитна Yamaha ще стартира от осмо място на трасето, на което спечели първия си полпозишън в кралския клас миналата година. Бъдещият заводски пилот на Ducati за сезон 2019 Данило Петручи ще тръгне 11-и.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 507

1