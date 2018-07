Кроос няма да ходи при Моуриньо в Юнайтед

Трансферната цел на Манчестър Юнайтед Тони Кроос няма никакво намерение да напуска настоящия си клуб Реал Мадрид и възнамерява да изпълни докрай договора си, който изтича през 2022 г. Според източници на "Мундо Депортиво" 28-годишният халф уверил клубното ръководство, че няма да обърне внимание на желанието на Жозе Моуриньо да го привлече в състава си.

Кроос е сред ключовите фигури в европейския клубен шампион, като от пристигането си на "Сантиаго Бернабеу" през 2014 г., е изиграл 190 мача с бялата фланелка, като е отбелязал 12 гола и е направил 54 асистенции.

Manchester United set to chase deal for Toni Kroos as Jose Mourinho looks to 'bring out the best in Paul Pogba' https://t.co/FXu05ck6b7 pic.twitter.com/pPOK17tegC