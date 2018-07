Лека атлетика Силни резултати в спринтовите бягания на Диамантената лига в Париж 01 юли 2018 | 00:25 0 0 0 0 1



In the final event of the evening, @ronnie_baker14 blasted to an =WL of 9.88, so how does their #RoadToTheFinal look?@ronnie_baker14 16pts@vicautjimmy 14pts

Su Bingtian 13pts#ParisDL #DiamondLeague pic.twitter.com/7EvUms2Uqz — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 30, 2018 На 200 м при дамите се наложи ямайката Шерика Джаксън с личен рекорд от 22.05 сек (+1.1 м/сек). Американката Джена Прандини финишира втора за 22.30 сек, а Мари-Жозе Та Лу зае третата позиция с 22.50 сек.



.@luckjackson stole the show in the women's 200m, leaving their #RoadToTheFinal like this:@majo10s70 19pts@luckjackson 17pts@kyruhjeff 11pts#ParisDL #DiamondLeague pic.twitter.com/KLlzngsH25 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 30, 2018 В бягането на половин обиколка при мъжете, което не беше част от диамантената програма днес, се наложи световният рекордьор на 400 м в зала Майкъл Норман. Американецът спечели с 19.84 сек (-0.6 м/сек), като за първи път в кариерата си слезе под 20 секунди на 200 м. Доскорошният водач в световната ранглиста за сезона на 400 м/пр Рай Бенджамин (Антигуа) коригира драстично личния си рекорд за втората позиция - от 20.64 сек на 19.99 сек. Той също слезе под 20 сек за първи път в кариерата си. Алекс Киньонес (Еквадор) финишира трети за 20.08 сек.



Силни резултати в спринтовите бягания на 100 и 200 метра се получиха на Диамантената лига в Париж. На 100 м при мъжете спечели американецът Рони Бейкър с изравнен най-добър резултат в света за сезона и личен рекорд от 9.88 сек (+0.8 м/сек). Европейският рекордьор Джими Вико също демонстрира класа и се нареди втори с личен рекорд за сезона от 9.91 сек. Със същия резултат трети завърши китаецът Бингтиан Су, като това е изравнен рекорд на Азия и изравнено лично постижение. Общо четирима слязоха под 10-те секунди, като четвърти са нареди южноафриканецът Акани Симбине с 9.94 сек.На 200 м при дамите се наложи ямайката Шерика Джаксън с личен рекорд от 22.05 сек (+1.1 м/сек). Американката Джена Прандини финишира втора за 22.30 сек, а Мари-Жозе Та Лу зае третата позиция с 22.50 сек.В бягането на половин обиколка при мъжете, което не беше част от диамантената програма днес, се наложи световният рекордьор на 400 м в зала Майкъл Норман. Американецът спечели с 19.84 сек (-0.6 м/сек), като за първи път в кариерата си слезе под 20 секунди на 200 м. Доскорошният водач в световната ранглиста за сезона на 400 м/пр Рай Бенджамин (Антигуа) коригира драстично личния си рекорд за втората позиция - от 20.64 сек на 19.99 сек. Той също слезе под 20 сек за първи път в кариерата си. Алекс Киньонес (Еквадор) финишира трети за 20.08 сек.

