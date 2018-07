Лека атлетика Кендрикс измести Лавийени от първата позиция в световната ранглиста 30 юни 2018 | 23:57 0 0 0 0 1



After @samkendricks superior battle with @mondohoss600 in the men's PV, their #RoadToTheFinal looks like this:@samkendricks 23pts@LisekPiotr 18pts@mondohoss600 15pts#ParisDL #DiamondLeague pic.twitter.com/dCK03m5laN — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 30, 2018 Световният рекордьор при юношите Арманд Дуплантис (Швеция) също изнесе великолепно състезание и завърши втори с 5.90 м, с които се справи от третия опит. 18-годишният феномен направи два неуспешни опита на 5.96 м и след това още един на 6.01 м. Световният рекордьор в дисциплината Рено Лавийени не успя да се пребори за първата позиция пред сънародниците си и остана трети с 5.84 м.



After a dominant performance in the men's Discus tonight, what did Fredrick Dacres performance do to their #RoadToTheFinal?



Fredrick Dacres 25pts

Andrius Gudzius 22pts@EhsanHadadi 22pts#ParisDL #DiamondLeague pic.twitter.com/cscjeKU6Bl — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 30, 2018 В мятането на диск при мъжете се наложи шампионът от Игрите на Британската общност в Голд Коуст Федрик Дакрес (Ямайка) с 67.01 м, следван от олимпийския първенец от Рио де Жанейро 2016 Кристоф Хартинг (Германия) с 64.80 м и от Роберт Урбанек (Полша) с 64.68 м.

Световният шампион в овчарския скок на открито от Лондон 2017 Сам Кендрикс (САЩ) оглави световната ранглиста за сезона, след като спечели турнира от Диамантената лига в Париж с постижение от 5.96 м. Американецът се справи с тази височина от втори опит, след като преди това беше безгрешен на по-ниските. Кендрикс демонстрира, че се намира в отлична форма и качи летвата на 6.05 м в опит за нов национален рекорд на САЩ, но при втория си опит разкърви пръста на дясната си ръка и не успя да направи трети опит.Световният рекордьор при юношите Арманд Дуплантис (Швеция) също изнесе великолепно състезание и завърши втори с 5.90 м, с които се справи от третия опит. 18-годишният феномен направи два неуспешни опита на 5.96 м и след това още един на 6.01 м. Световният рекордьор в дисциплината Рено Лавийени не успя да се пребори за първата позиция пред сънародниците си и остана трети с 5.84 м.В мятането на диск при мъжете се наложи шампионът от Игрите на Британската общност в Голд Коуст Федрик Дакрес (Ямайка) с 67.01 м, следван от олимпийския първенец от Рио де Жанейро 2016 Кристоф Хартинг (Германия) с 64.80 м и от Роберт Урбанек (Полша) с 64.68 м.

