Семеня “гази” по пътя към световния рекорд на 800 метра

Great 1,500m running from @tim_cheruiyot to clock a World Leading 3:29.71 for the full 8 points!#ParisDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/UTpkibsWmL — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 30, 2018 Най-добър резултат в света за сезона имаше и в бягането на 1500 метра при мъжете, където кениецът Тимъти Черуйот спечели със слизане под 3.30 мин - 3:29.71 мин. Such relaxed, stylish running from Salwa Eid Naser to win the women's 400m in 49.55 AR, PB!#ParisDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/sA2HP7U9Ne — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 30, 2018 Сребърната световна медалистка от Лондон 2017 в бягането на 400 метра Салва Еид Насер (Бахрейн) направи поредния си впечатляващ старт и триумфира с нов рекорд на Азия и нов личен рекорд от 49.55 сек. Сребърната световна медалистка от Лондон 2017 в бягането на 400 метра Салва Еид Насер (Бахрейн) направи поредния си впечатляващ старт и триумфира с нов рекорд на Азия и нов личен рекорд от 49.55 сек.

Двукратната олимпийска и трикратна световна шампионка на 800 метра Кастер Семеня продължава да прави показни бягания, докато все още може да се състезава при жените. Южноафриканката спечели турнира от Диамантената лига в Париж с впечатляващ резултат от 1:54.25 минути и излезе на четвърто място във вечната ранглиста на дисциплината. Семеня показа, че върви уверено по пътя към световния рекорд на Ярмила Кратохвилова (Чехословакия) от 1:53.28 мин, поставен през далечната 1983 г. Пред Семеня във вечната ранглиста са само още Надежда Олизаренко (СССР) к 1:53.43 мин и Памела Джелимо (Кения) с 1:54.01 мин.Постижението на Семеня е най-силното в света на 800 м от 10 години насам, а също национален рекорд на Република Южна Африка, нов рекорд на турнира, рекорд на Диамантената лига и резултат №1 в света за сезона. Франсин Нионсаба (Бурунди) завърши втора в Париж с 1:55.86 мин, а Адже Уилсън (САЩ) финишира трета с 1:57.11 мин.

