Чудовищно бягане на Самба го изведе на второ място във вечната ранглиста на 400 м/пр

First up on track is the men's 400mH, will @almbrek96 continue his stellar season?#ParisDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/GWxQ7xwO2B — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 30, 2018 Самба коригира личния си рекорд с близо половин секунда, като с постижението си прати в историята рекорда на турнира на легендарния Едуин Моузес (САЩ) от 47.66 сек от далечната 1986 г. 22-годишният представител на Катар подобри още рекорда на Азия и рекорда на Диамантената лига.



Шампионът от Игрите на Британската общност в Голд Коуст през април Кайрън Макмастър подобри националния рекорд на Британските Вирджински острови, след като завърши втори с 47.54 сек. Световният шампион от Лондон 2017 Карстен Вархолм (Норвегия) се спъна в едно от препятствията на последната права и загуби равновесие, като в крайна сметка успя да завърши трети с 48.06 сек.



What a battle that was from Beatrice Chepkoech ! WL and under 9 minutes (8:59.36) in the women's 3,000m SC. What a start to the #ParisDL we are having!#DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/Phqbqoj42g — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 30, 2018 Най-добър резултат в света за сезона имаше и в бягането на 3000 метра стийпълчейз при жените, където кенийката Беатрис Чепкоеч триумфира с лично постижение от 8:59.36 мин.

