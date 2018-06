Други спортове В София се проведе обучение за интеграция чрез спорт 30 юни 2018 | 16:35 0 0 0 0 0





Проект “START – Sport TrAining to Run Together“ има за цел популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи. По време на обучението, участниците ще могат да се запознаят с методологията „Обучение чрез спорт“, която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта.

Основни цели на проекта са: Насърчаване и засилване на визията на спорта като метод за интеграция, социално приобщаване и равни възможности и повишаване на осведомеността за неговия потенциал; Насърчаване на развитието на новаторски подход (неформални методи) в спортния сектор с цел укрепване на пътя на обучение и специализация на треньори, обучители, инструктори, преподаватели, аниматори в спортния сектор, мениджъри и служители; Предаване на участниците умения и способности, необходими за използването на спорта като образователен инструмент и като инструмент за насърчаване и укрепване на:

• Социално-културното включване на имигранти, лица в риск, младежи и възрастни застрашени от социално изключване;

• Участие в спортни дейности на младежи и подрастващи (мъже и жени);

• Равни възможности между мъжете и жените в спорта; Насърчаване и засилване на по-голямото участие на имигрантите, жените, младежите и подрастващите с цел насърчаване на конструктивния диалог между различните социално-културни групи. Нови възможности за учене за тези, които желаят да станат треньори, обучители, инструктори, педагози в спортния сектор, за да увеличат възможностите и шанса си за стартиране на нова работа. Една от най-важните теми, които ще бъдат засегнати по време на събитието е използването на спорт и физическа активност като инструмент за социално включване и интеграция, както и обмена на добри практики по теми, като “Обучение чрез спорт“, методология, която “Асоциация за развитие на българския спорт“ прилага от няколко години в България и в рамките на Европейската общност. “Обучение чрез спорт“ е официален обучителен ресурс, публикуван в ресурсните центрове на Европейската комисия “Салто“ и е представяна многократно пред Съвета на Европа. С оглед на огромните възможности на методологията за личностно развитие, което рефлектира и върху доброто управление на спорта, все повече спортни федерации на европейско и национално ниво проявяват интерес към прилагането й в практиката си. Настоящото обучение е част от проект “START – Sport TrAining to Run Together“ финансиран по програма “Еразъм+“. Партньори по проекта са организации от България, Италия, Португалия, Финландия и Литва.

На 20 юни 2018 г. в София (България) се проведе кратък обучителен курс "Интеграция чрез спорт" по проект "START – Sport TrAining to Run Together". Обучението беше проведено от Асоциация за развитие на българския спорт и в него взеха участие спортни треньори, социални и младежки работници, които се запознаха с методологията "Обучение чрез спорт", която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта. Основната цел на проекта е популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.

