Маркес победи Винялес в третата MotoGP тренировка с 0.001 сек

Настоящият световен шампион в MotoGP Марк Маркес победи Маверик Винялес с 0.001 секунди в третата тренировка от състезателния уикенд на шампионата в Холандия. Третото място зае сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу. Сесията бе напрегната и пилотите от топ 5 бяха разделени от едва 0.062 секунди.

