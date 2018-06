Роси: Маркес е човекът, който трябва да победим в Холандия

Тазгодишната Гран При на Холандия отбелязва 12 месеца от последната победа на Валентино Роси в кралския клас на мотоциклетизма. Освен неговия последен успех, това е и последната победа за отбора му Yamaha, които срещат непреодолими за тях проблеми с електрониката оттогава.

Ветеранът от Тавулия е предпазлив относно възможностите си за победа този уикенд и отбелязва, че човекът, който трябва да бъде победен, е не Хорхе Лоренсо (Ducati), спечелил последните два кръга, а именно световният шампион Марк Маркес (Honda). Марк остана на осма позиция във втората тренировка от MotoGP вчера.

"Изглежда, че Маркес е най-бързият пилот на пистата, след това е Винялес и след него сме аз и Довициозо. Все още, разбира се, е рано да се каже какво ще стане на обяд в неделя. Надявам се, че можем да бъдем конкурентни както в последните няколко състезания и да сме сред борещите се в челото пилоти", сподели Валентино Роси преди третата тренировка за Гран При на Холандия.

Доктора се радва на три последователни подиума досега и заема втората позиция зад Маркес в генералното класиране.

