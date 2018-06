Тенис “Ястребово око” на всички 17 корта на Откритото първенство на САЩ 29 юни 2018 | 20:51 0 0 0 0 0



US Open champions at Wimbledon 2018:



(3) @cilic_marin vs. Y. Nishioka

(12) @DjokerNole vs. T. Sandgren@andy_murray vs. B. Paire@stanwawrinka vs. (6) G. Dimitrov



: 2016 and 2017 #USOpen pic.twitter.com/uxS3oefmrM — US Open Tennis (@usopen) June 29, 2018 На всичките 17 корта на Откритото първенство на САЩ по тенис, на които ще се играят мачове на сингъл, двойки и смесени двойки, ще има видеоповторение на спорните ситуации, известно като "ястребово око", през 2018 година, обявиха организаторите. За първи път тази година с електронната технология ще разполагат всички кортове. На Откритото първенство на САЩ видеоповторението беше въведено през 2006 година, но първоначално имаше само на четирите най-големи корта. Откритото първенство на САЩ започва на 27 август. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 198

1