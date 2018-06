Моторни спортове Винялес начело след петъчните тренировки от MotoGP в Холандия 29 юни 2018 | 19:17 0 0 0 0 1 Маверик Винялес с Yamaha зададе темпото във втората тренировка от MotoGP в Холандия. Пилотът на Yamaha бе следван от италианското трио Андреа Яноне (Suzuki), Данило Петручи (Ducati) и последният победител на холандската писта "Асен" Валентино Роси. #MotoGP #FP2 @maverickmack25 ends Friday on top of the times! @andreaiannone29 and @Petrux9 round out the top 3 in Assen#DutchGP pic.twitter.com/LdqAKDw5mX — MotoGP™ (@MotoGP) June 29, 2018 На настоящия световен шампион Марк Маркес му отне едва пет минути от началото на втората сесия, за да подобри постижението си от сутрешната тренировка. Обиколката от 1:34.041 минути му даде предимство от 1.2 секунди спрямо най-близкия му конкурент по това време. Със следващите си опити обаче Марк не успя да напредне, като веднъж излезе и извън очертанията на пистата на завой номер 7. Андреа Довициозо с Ducati бе първият пилот, който го доближи и заедно двамата пилоти бяха начело за първата половина от сесията. По-късно Дови подобри времето си още, Алекс Ринс със Suzuki се присъедини към тях и в крайна сметка триото бе разделено от само 0.008 секунди преди заключителната фаза на тренировката. С нови свежи софт гуми Винялес подобри постижението на Дови и записа обиколка за 1:33.547. Той успя да свали още две десети от времето си, а Яноне го последва на втора позиция с изоставане от 0.121 сек. Разликата между Петручи и Роси на следващите две места също бе незначителна. Кал Кръчлоу със сателитен мотор бе най-добре класиралият се с Honda на пета позиция, докато Маркес падна до осмото място, залагайки на твърди гуми за последния си стинт. Пред него намериха място дуото на Ducati Хорхе Лоренсо и Андреа Довициозо. Алекс Ринс остана девети, пред Йоан Зарко със сателитна Yamaha, който катастрофира на деветия завой. It's going to be a hectic end to FP2 for @JohannZarco1 as he crashes out with less than 15 minutes remaining #DutchGP pic.twitter.com/2LaiqAyLZ7 — MotoGP™ (@MotoGP) June 29, 2018 Единствено дебютантът този сезон Франко Морбидели записа по-добри времена в първата тренировка.

