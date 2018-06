НБА ЛеБрон Джеймс взе решение за опцията си 29 юни 2018 | 18:42 - Обновена 0 0 0 2 4

LeBron James will become an unrestricted free agent, @DAonCBS reacts to the breaking news. pic.twitter.com/QfOttk81bK — CBS Sports Radio (@CBSSportsRadio) June 29, 2018 Така ЛеБрон Джеймс се присъединява към звезди като Крис Пол, Пол Джордж и ДеМаркъс Казънс, които също са свободни агенти това лято.



Към днешна дата за фаворит за подписа на Джеймс е смятан тимът на Лос Анджелис Лейкърс, но пред “Краля” има и други опции. Той би могъл да продължи кариерата си в Хюстън Рокетс или Филаделфия Севънтисиксърс.

Report: 76ers, like Lakers, believe they’d take lead for LeBron James if they trade for Kawhi Leonard https://t.co/8eVkJSJZn3 pic.twitter.com/ddbvUGJ6pm — NBC Sports (@NBCSports) June 29, 2018 ЛеБрон Джеймс, разбира се, не за първи път е в ролята на свободен агент. През 2010 година, след изтичането на договора му с първия му тим в НБА - Кливланд, той избра да премине в Маями Хийт, където се събра с Дуейн Уейд и Крис Бош. През 2014 година пък крилото се завърна в тима на Кавалиърс.



