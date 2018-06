Лека атлетика Перкович №1 и на Средиземноморските игри 29 юни 2018 | 16:40 0 0 0 0 0



Олимпийската, световна и европейска шампионка в мятането на диск Сандра Перкович прибави поредно отличие в колекцията си. 28-годишната хърватка спечели титлата на Средиземноморските игри в испанския град Тарагона с резултат от 66.46 метра. Перкович, която оглавява планетарната ранглиста за сезона със 71.38 м, този път имаше технически проблеми и остана далеч от най-силните си резултати.Доста любопитно се разви борбата за титлата в бягането на 400 метра при жените, където основната битка беше между рекордьорката на шампионатите Либания Гренот (Италия) и кипърката Елени Артимата. В крайна сметка се наложи Артимата с личен рекорд от 51.19 сек, а Гренот остана втора с 51.32 сек. В същата дисциплина при мъжете шампион стана италианецът Давиде Ре с 45.26 сек.На 3000 метра стийпълчейз при дамите шампионка на Средиземноморските игри стана албанката Луиза Гега с 9:27.73 мин.В спринта на 100 метра при мъжете се наложи сребърният европейски медалист Джак Али Харви (Турция) с 10.10 сек. Личният му рекорд е 9.92 сек. Сребърния медал заслужи друг представител на Турция - Емре Зафер Барнс с 10.32 сек, а с бронза се окичи италианецът Федерико Катанео с 10.37 сек.

