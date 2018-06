Тенис Томова дебютира на "Уимбълдън" срещу чехкиня, възможен е мач срещу Серина Уилямс 29 юни 2018 | 13:07 - Обновена 0 0 0 0 2 Първата ни ракета при дамите Виктория Томова ще играе с чехкинята Тереза Смиткова в първия кръг на “Уимбълдън”. Българката ще дебютира в основната схема на The Championships, след като преодоля квалификациите. Ако прескочи първото препятствие, 23-годишната софиянка ще срещне американската суперзвезда Серина Уилямс или холандката Аранча Рус. PROJECTED QUARTER-FINALS ACCORDING TO SEEDING



Simona Halep vs Petra Kvitova

Garbiñe Muguruza vs Caroline Garcia

Karolina Pliskova vs Sloane Stephens

Elina Svitolina vs Caroline Wozniacki#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2018 Томова и Смиткова не са играли помеждеу си досега. 23-годишната чехкиня в момента е №167 в световната ранглиста - с 31 позиции след Томова. Смиткова, която няма титли в кариерата си досега, има 2 участия на “Уимбълдън” до момента - при дебюта си през 2014 година достига до 1/8-финалите, а през 2015 отпада в първия кръг.

NOTABLE FIRST ROUNDS - LADIES' SINGLES



Angelique Kerber vs Vera Zvonareva

Monica Niculescu vs Naomi Osaka

Belinda Bencic vs Caroline Garcia

Alize Cornet vs Dominika Cibulkova

Svetlana Kuznetsova vs Barbora Strycova

Donna Vekic vs Sloane Stephens#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2018 Лидерката в световната ранглиста и поставена под №1 в схемата Симона Халеп (Румъния) ще има за противничка на старта японката Куруми Нара. Поставената под №2 Каролин Вожняцки (Дания) пък ще излезе на корта срещу американката Варвара Лепченко. Вече стана дума за това, че 7-кратната шампионка Серина Уилямс (САЩ) ще играе с холандката Аранча Рус, като може да срещне Виктория Томова във втори кръг. По-голямата сестра на Серина - петкратната шампионка и миналогодишна финалистка Винъс Уилямс, ще мери сили с шведката Йохана Ларсон в първия кръг, а действащата шампионка Гарбинье Мугуруса (Испания) започва с мач срещу британката Наоми Броуди. Мугуруса е поставена под №3 и се намира в горната част на схемата, където е Халеп. Там е и шампионката от 2004 година Мария Шарапова. Рускинята ще има за съперничка на старта сънародничката си Виталия Дяченко. Томова и Смиткова не са играли помеждеу си досега. 23-годишната чехкиня в момента е №167 в световната ранглиста - с 31 позиции след Томова. Смиткова, която няма титли в кариерата си досега, има 2 участия на “Уимбълдън” до момента - при дебюта си през 2014 година достига до 1/8-финалите, а през 2015 отпада в първия кръг.Лидерката в световната ранглиста и поставена под №1 в схемата Симона Халеп (Румъния) ще има за противничка на старта японката Куруми Нара. Поставената под №2 Каролин Вожняцки (Дания) пък ще излезе на корта срещу американката Варвара Лепченко. Вече стана дума за това, че 7-кратната шампионка Серина Уилямс (САЩ) ще играе с холандката Аранча Рус, като може да срещне Виктория Томова във втори кръг. По-голямата сестра на Серина - петкратната шампионка и миналогодишна финалистка Винъс Уилямс, ще мери сили с шведката Йохана Ларсон в първия кръг, а действащата шампионка Гарбинье Мугуруса (Испания) започва с мач срещу британката Наоми Броуди. Мугуруса е поставена под №3 и се намира в горната част на схемата, където е Халеп. Там е и шампионката от 2004 година Мария Шарапова. Рускинята ще има за съперничка на старта сънародничката си Виталия Дяченко. ПЪЛНАТА СХЕМА ПРИ ДАМИТЕ НА "УИМБЪЛДЪН" ВИЖТЕ ТУК!

